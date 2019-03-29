Erdoğan’dan miting rekoru

Yerel seçimlere saatler kala programına yoğun bir şekilde devam eden Erdoğan, İstanbul’da bugün ve toplam 14 miting yapacak.

Bugün İstanbul’da 8 miting yapacak olan Erdoğan yarın da 6 ilçeyi dolaşarak seçim turunu tamamlayacak.

İşte Erdoğan’ın bugünkü programı;

10:30 Tuzla Mitingi

11:30 Pendik Mitingi

13:30 Maltepe Mitingi

14:30 Sultanbeyli Mitingi

15:30 Çekmeköy Mitingi

16:30 Ümraniye Mitingi

17:30 Beykoz Mitingi

18:30 Sarıyer Mitingi

HABER KANALLARININ YAYIN AKIŞI DEĞİŞTİ

Erdoğan’ın yoğun miting programı nedeniyle haber kanalları neredeyse reklam kuşaklarını bile yayınlayamaz hale geldi.

ŞİMDİYE KADAR 14 İLÇEYİ DOLAŞTI

Erdoğan, İstanbul’da; 5 Mart’ta Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt’ta, 12 Mart’ta Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de, 16 Mart’ta Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda, 19 Mart’ta da Üsküdar mitinglerinde vatandaşlarla buluştu.