Son Dakika… İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden skandal seçim hamlesi

İstanbul'un Çatalca'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere gönderilen talimatta seçimde görev almak isteyip istemediklerinin sorulduğu iddia edildi.
11 Nisan tarihli ve “Acele” koduyla gönderilen talimatta şu ifade yer alıyor:
“DAĞITIM YERLERİNE
Ekli listede bulunan seçim görevlileri listesine boş bulunan yerlerin excelin formatı bozulmadan doldurularak mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa Erşahin
İlçe Milli Eğitim Müdürü”
İYİ Partili İsmail Koncuk’un konuya ilişkin paylaşımı şöyle;
“Hayırdır? Seçim mi var? Çatalca İlçe MEM, seçimde, görev almak isteyip, istemediğini öğretmenlere sormuş. Bu talimatı, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kim verdi? 4,5 yıl sonra yapılacak seçime mi hazırlık yapılıyor?!”