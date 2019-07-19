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Honda’dan Temmuz ayına özel fırsatlar

Honda, segmentinde fark yaratan Civic ve sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modelleri için Temmuz ayına özel fırsatlar sunuyor. Temmuz ayı boyunca Civic modellerine özel ÖTV desteğinin yanı sıra, Honda CR-V modeline sahip olmak isteyenlere 100 bin TL’ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay kredi imkânı sunuyor. Ayrıca Civic Sedan modelleri 119 bin 500 TL başlangıç fiyatıyla Honda sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Sozcu.com.tr
10:24 -
Haberler Otomotiv
Honda’dan Temmuz ayına özel fırsatlar

Honda, Civic ve CR-V modelleri için Temmuz ayı boyunca özel fırsatlar sunuyor. Temmuz ayı sonuna kadar Honda Civic modellerine sahip olmak isteyenleri özel ÖTV desteği, Honda CR-V modellerine sahip olmak isteyenleri ise avantajlı kredi kampanyaları bekliyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V, Temmuz ayı boyunca 100 bin TL'ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi imkanı ile sunuluyor.

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