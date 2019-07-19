Honda’dan Temmuz ayına özel fırsatlar

Honda, Civic ve CR-V modelleri için Temmuz ayı boyunca özel fırsatlar sunuyor. Temmuz ayı sonuna kadar Honda Civic modellerine sahip olmak isteyenleri özel ÖTV desteği, Honda CR-V modellerine sahip olmak isteyenleri ise avantajlı kredi kampanyaları bekliyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V, Temmuz ayı boyunca 100 bin TL'ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi imkanı ile sunuluyor.