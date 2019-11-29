Mercedes binlerce kişiyi işten çıkaracak

Almanya’nın en büyük üreticilerinden biri olan Daimler, özellikle çoğunluğu Almanya’da bulunan binlerce çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Markanın böyle bir karar almasındaki en büyük sebep ise otomotiv endüstrisindeki elektrik ve teknoloji dönüşümünün maliyetinin fazla olması.

Reuters’ın haberine göre Daimler bu işten çıkarmalarla birlikte 2022 yılının sonunda 1 milyar euro tasarruf etmeyi planlıyor. İşten çıkarılacak olan çalışanların 1100’ü üst düzey yöneticilerden oluşacak ve bu işten çıkarmaların tümü markanın yönetim kadrosunun yüzde 10 daralmasına sebep olacak. Daimler’den bugün yapılan açıklamada otomotiv dünyasının ciddi bir dönüşümde olduğu tekrar vurgulandı. Bu dönüşümden kaynaklı olarak maliyetlerin artması ise çalışan sayısının azaltılmasındaki en büyük sebep.

Daimler’in en çok çalışanlarının bulunduğu Almanya’da çalışanlarına kıdem tazminatı ödemeleri ve erken emeklilik tekliflerinde bulunacağı da belirtildi.

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Bu hafta içerisinde bir diğer Alman firma olan Audi’de 9500 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklamıştı.