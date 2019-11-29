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Mercedes binlerce kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv devi Audi'den sonra Mercedes ve Smart markalarının bağlı olduğu Daimler de 2022 yılına kadar binlerce çalışanıyla yollarını ayırmayı planladığını açıkladı. Grup, sendikalarla olan görüşmelerinden sonra bu kararını duyurdu. Markanın kararının arkasındaki en büyük sebep ise yeni geliştirilen elektrik motorlu araçların maliyetlerinin yüksek olması ve bu yüzden şirket giderlerini azaltmak istemeleri...

15:03 -
Haberler Otomotiv
Mercedes binlerce kişiyi işten çıkaracak

Almanya’nın en büyük üreticilerinden biri olan Daimler, özellikle çoğunluğu Almanya’da bulunan binlerce çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Markanın böyle bir karar almasındaki en büyük sebep ise otomotiv endüstrisindeki elektrik ve teknoloji dönüşümünün maliyetinin fazla olması.

Reuters’ın haberine göre Daimler bu işten çıkarmalarla birlikte 2022 yılının sonunda 1 milyar euro tasarruf etmeyi planlıyor. İşten çıkarılacak olan çalışanların 1100’ü üst düzey yöneticilerden oluşacak ve bu işten çıkarmaların tümü markanın yönetim kadrosunun yüzde 10 daralmasına sebep olacak. Daimler’den bugün yapılan açıklamada otomotiv dünyasının ciddi bir dönüşümde olduğu tekrar vurgulandı. Bu dönüşümden kaynaklı olarak maliyetlerin artması ise çalışan sayısının azaltılmasındaki en büyük sebep.

Daimler’in en çok çalışanlarının bulunduğu Almanya’da çalışanlarına kıdem tazminatı ödemeleri ve erken emeklilik tekliflerinde bulunacağı da belirtildi.

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Bu hafta içerisinde bir diğer Alman firma olan Audi’de 9500 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklamıştı.

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Son güncelleme: 15:05 29.11.2019
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