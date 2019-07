Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu, SÖZCÜ'ye konuştu: Göksu, İBB'nin borçları için “Tablo anlattıkları gibi değil. Belediyenin kaynak üretme alanları da var. Enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler” dedi

Bir gazeteci olarak yalan ve iftira ile suçlanmayı küfür gibi görürüm. Bu yüzden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) 51 günlük icraata dair yazdıklarımın arkasında durmayı ve işin detaylarının izini sürmeyi bırakmadım.

O nedenle AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki en aktif ismi, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu görüşmek istediğinde tereddütsüz bir şekilde gittim, görüştüm.

Kendisini, AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanları arasında en başarılı isimlerden biri olarak biliyordum. İlk seçildiğinde yüzde 47 olan oy oranını son seçimde yüzde 66'ya çıkarmıştı. Esenler'deki bu olumlu algısına rağmen, 31 Mart- 23 Haziran tarihleri arasında seçim atmosferinde ve İBB Meclis toplantılarında muhalefet kanadında hakkında çok olumsuz bir algı oluştu.

Buluştuğumuzda ilk cümleleri “Sizi Hürriyet'ten beri takip ediyorum, vicdanlı bir gazetecisiniz. O yüzden yazdığınız haber konusunda sizi değil, o bilgileri yayanları hedef aldım” oldu.

‘İLK DEĞİL, AVANS HER ZAMAN ALINIR'

Doğrudan konuya girdik.

“Meclis'teki gücünüzü kullanıp Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmayacak mısınız? İstediği borçlanma miktarını niye kabul etmediniz?” diye sordum.

Önce, “Kavgadan yana olmayacağız. İstanbul'un geleceğine, tarihine, kültürüne dair faydalı olacak her şeye ‘Evet' diyeceğiz. Zararlı olacak şeylere de karşı çıkacağız” dedi.

Borçlanma miktarı konusunda mevzuatın kendilerini bağladığını, o rakamın üzerinde bir borçlanmanın mevzuata aykırı olduğunu savundu.

51 günde 1.7 milyar liranın avans olarak alınıp kullanıldığını yazmıştım. İmamoğlu'nun sunumunda da bu bilgi teyit edilmişti. Peki yalan mıydı bu bilgi?

Göksu, İmamoğlu'nun “Türkiye tarihinde ilk” ifadesinin gerçeği yansıtmadığını İBB'nin her zaman avans alabileceğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul'un her ay ortalama 1.5 milyar TL hakedişi (Belediyeye iş yapan şirketlere ödenmesi gereken para) var. Her ay kasaya giren paranın yaklaşık 1.5 milyar lirası sistemdeki tarih silsilesine göre alacaklı şirketlere ödenir.”

‘VALİ BEY ARAYIP BORÇLARI SORDU'

SÖZCÜ'deki yazımın yayınlandığı sabah, Vali Bey'in kendisini arayıp “Benden habersiz borçlandınız mı?” diye sorduğunu anımsattı. Aynı soruyu ben de sordum.

Göksu, önce Vali'nin 51 günde AKM ve karayollarından tahsilat yaptığını ve kasaya para koyduğunu anımsattı. Sonra da borçlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul'un konsolide bütçesi 59.5 milyar lira. İBB bütçesi ise 23.8 milyar.

Konsolide borç 29.8 milyar tl. Borcun 6.2 milyarı İSKİ (4.02 milyar) ve İGDAŞ'a (2.2 milyar). Aslında borç değil emanet. Faiz yok, geri ödeme baskısı yok. Geri kalan 17 milyar lira 2036'ya kadar ödenecek. Yılda ödenecek borç miktarı 890 milyon lira.

Tahakkuk etmiş, yani zamanında ödenememiş borç 5.8 milyar lira. Kamu kurumlarında gecikme 8 ay civarında olur. İBB'de 5 ay.

(CHP'liler) Bütçeyi söylerken İBB bütçesini söylüyorlar, borcu söylerken konsolide borcu söylüyorlar. Tablo anlattıkları gibi değil. İBB, kredibilitesi en yüksek kamu kurumlarından biri. Ayrıca KİPTAŞ taşınmazları gibi belediyenin kaynak üretme alanları da var. Yani enkaz menkaz yok bu şehirde. Şimdiden bahane üretmesinler.”

Göksu'ya dün neden İmamoğlu ile birlikte Anıtkabir'e gitmediklerini de sordum. “Biz kimseye gidin ya da gitmeyin demedik. İsteyen gidebilirdi” demekle yetindi.

‘İDDİA EDİLEN ŞEY İNANCIMA TERS'

Göksu, en çok “Pontus” meselesi ile konuşulmuştu. “Bu konu 23 Haziran sonucunda etkili oldu” yorumlarını hatırlattım. Konu belli ki canını sıkmıştı. “Ben ne dediğimi biliyorum. Niyetimi de biliyorum. Öyle bir şey söylemedim, ima etmedim. Çünkü kimsenin etnik kökenine, rozetine, bakmam. İddia edilen şey inancıma ters” sözleriyle noktayı koydu.

‘Çocuk mahallesi yapıyoruz'

Göksu ile Esenler'i de konuştuk. İlçe 10 yıl önce suç oranı bakımından İstanbul ilçeleri içinde ilk üçteydi. Şimdi en düşük ilçelerden biri. Bunu sağlamak için 189 bin haneye dokunduklarını anlattı. En önemli hedefinin Esenler'i çocuk ve iyilik şehri yapmak olduğunu söyledi. Çocuk şehrinden neyi kastettiğini sorunca da şu bilgiyi verdi:

“Kararları çıktı. 210 kilometre kare alanı olan bir mahallede sokaklar trafiğe kapatılıp tamamen çocuklara bırakılacak. Anne ve çocuk parkı yapacağız. İlçede yaşayan en başarılı çocukları ilkokuldan iş hayatına atılana dek destekliyoruz.”

Esenlerde 5 yılda 40 bin kişinin iş bulmasına aracılık ettiklerini belirten Göksu, “Şirketlere adeta gençlerimizin CV'sini pazarlıyoruz. Şimdi de kadınlarımız evde ürettiklerini satabilsin diye Türkiye'nin en büyük sanal marketini kuruyoruz. Dünyanın en iddialı projelerinden biri olacak” diye konuştu.

Esenler, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümüne de imza atmış. 98 bin 160 konuttan 45 bini yenilenmiş. 16 bin 500'ünde inşaat devam ediyor. Göksu'ya göre kentsel dönüşüm alanında 1.5 milyon metrekare yeşil alan doğacak.