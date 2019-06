PONTUS-POTUS

Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün Karadeniz turu 23 Haziran'ın İstanbul değil Türkiye seçimi olduğunu kanıtladı.

Gösterdikleri olağanüstü ilgiyle Karadenizliler İmamoğlu'nu hedef alan AKP'nin çirkin kampanyasına tepkilerini gösterdiler.

Hani şu PONTUS hikayesi.

İmamoğlu Pontus'lu ise Karadenizli olan herkes Pontus'tur!

16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da yaklaşık 6.5 milyonu İstanbullu var geri kalanlar Türkiye'nin tüm illerinden gelip buraya yerleşmiş.

Trabzonlular gibi gelen herkesin hikayesi var.

Rizelilerin de.

Cumhuriyet'ten sonra yapılan ilk sayımda İstanbul nüfusunun yaklaşık 800 bin olduğu tespit edilmişti.

Şimdi 2.2 milyon ‘gerçek' İstanbullunun yaşadığı kentte dışardan gelenlerin bir bölümü zamanla İstanbullu olmuş yani İstanbul'da doğmuş, büyümüş yaşıyor ama bir bölümü de nüfus kaydı itibarıyla geldiği bölgenin insanı olarak kalmış.

Örneğin İstanbul'da Karadeniz sahil illeri olarak Ordu (512000), Samsun (423000), Giresun (488000), Trabzon (399000), Sinop (371000), Rize (299000), Zonguldak (123000), Bartın (98000), Artvin (84000), Düzce (48000) ve Kastamonu (554000) doğumlu toplamda 3.400.000 kişi yaşıyor.

Buna karşın İstanbul'da 750 bin Sivas doğumlu var.

Bu da Sivas nüfusundan yüz bin kadar daha fazla.

Durum böyle olunca İstanbul'da yaşayanların en az % 80'i Anadolu illerinde yaşayan akrabalarıyla bağını sürdürmektedir. Gidip gelmekle olmazsa da insanlar artık telefonla ya da sosyal medya üzerinden birbirini buluyor ve ilişki kuruyor.

Mezhepsel, etnik ve coğrafi evliliklerle bu ilişki ağı daha da genişliyor.

Yani!

Türkiye'nin her tarafında herkes bir biçimde İstanbul seçimleriyle ilgilidir.

Bu durumda Anadolu'da yaşayan herkes İstanbul seçimine katkı sağlamak amacıyla bir şeyler yapmalıdır. Herkes bulunduğu ilden kalkıp İstanbul'daki akraba ya da dostlarını ziyarete gitmeli ve zaman ve maddi imkanları el verdiği ölçüde seçim kampanyasına katılmalıdır.

O da olmazsa sosyal medya hesapları ya da telefonla insanlar İstanbul'daki akrabalarına ulaşabilir ve İmamoğlu kampanyasına destek vermelidir, verdirmelidir.

Slogan:

‘Hatırım için'.

Bu seçim İstanbul'un değil Türkiye'nin seçimi.

İstanbul'da İmamoğlu kazanırsa Türkiye'nin her yerinde AKP kaybeder.

AKP İstanbul'da kaybederse Anadolu'da herkes kazanır.

AKP İstanbul'da kaybederse bölge ve dünya rahat nefes alır.

Çünkü AKP içerde ve dışarda herkesle kavgalı.

İstanbul nüfus bakımından dünyada en az 130 ülkeden daha büyüktür.

İmamoğlu; tarihsel, stratejik, siyasal, ekonomik, kültürel ve psikolojik değerleriyle İstanbul'u kazanırsa dünyada herkes Türk halkının demokratik mesajını çok iyi değerlendirecek ve Türkiye'nin önü açılacaktır.

En az 20 bin yabancı şirket İstanbul'da faaliyet göstermekte ve toplam yatırım miktarı bir trilyon dolardan fazladır.

Ama her şeyden daha da önemli olanı İstanbul'u kaybedecek bir AKP'nin moral çöküntüsüdür.

Bunun için AKP'de herkes çok gergin.

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve diğerlerinin olası siyasal atakları beklenen moral çöküntüsünün ilk işaretleridir.

AKP'ye destek veren eski ve yeni yandaşların kavgası çok daha ilginç.

İlk dönem yandaşlar şimdi utangaç ve kibarca eleştiri modundalar ama İstanbul yenilgisi sonrasında kesin sertleşirler.

Diğer yandaşlar da ikiye ayrılmış durumda:

Hakiki AKP'li olanlarla eski FETÖ'cular. Bunlar da kendi aralarında kavgalı ve birbirlerini hiç çekemezler.

Ahmet Hakan ve Cem Küçük olayında olduğu gibi bu tiplerin kavgası yakında çok daha sertleşecektir.

Anlayacağınız 23 Haziran yaklaştıkça etrafımız şenlenecek.

Sonrasında şamata çok daha eğlenceli olacak.

Bu eğlencenin önünü kesmek için AKP ne yapar bilinmez ama Ekrem İmamoğlu rüzgarı yeni bir Türk Baharı'na dönüşmek üzere.

Demokratik, özgür, barışçıl, samimi ve güler yüzlü.

Yani POTUS'lu hiç değil.

Kesinlikle yerli malı.

Esmer değil ama yeni bir KARAOĞLAN.

…………………

POTUS; ABD Başkanı'nın İngilizce kısaltılmışı.