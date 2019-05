Umut yürek ister

Ne zamandan beri belli değil ama FETÖ'cüler; ÖSYM, ALES, KPSS ve Askeri Okul Sınavları'nı istedikleri gibi sonuçlandırıyordu.

Kızım iki kez doktora sınavına girdi ama her seferinde 69'la bırakıldı.

Müthiş bir örgütlenme.

Geçen ay gözaltına alınan ÖSYM Başkanı Ali Demir, kısa bir süre sonra serbest bırakıldı ve ortadan kayboldu.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü darbe girişiminden sonra AKP benzer yöntemi uygulamaya başladı.

Mülakat sistemi getirildiği için bir AKP'liden ‘Hamili kart yakınımdır' notu getirmeyenler hiç bir yere alınmadı ve alınmıyor.

Moraller bozuluyor ve umutsuzluk giderek toplumda yayılıyordu.

Ekmelettin İhsanoğlu travmasını unutursak en büyük çöküntü 16 Nisan 2017 anayasa referandumunda yaşandı.

2.5 milyon mühürsüz oy kullanılmış, CHP lideri Kılıçdaroğlu YSK üyeleri için ‘çete' demiş, anayasa değişmiş ve Erdoğan yeni sistemde ülkenin tek hakimi olmuştu.

24 Haziran 2018'de Muharrem İnce bir umut oldu ama amatörce sonlandı.

31 Mart seçimleri son bir nefesti.

CHP ve İYİ Parti birlikte çok iyi çalıştı ve HDP onlara arka çıktı.

Devletin tüm olanaklarını sınırsız bir şekilde kullanan AKP, 31 ilde yenilgiye uğratıldı ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu denilen bir adam tüm hesapları altüst etti.

Çok basit ve yalın gerçeklerle:

‘Kompleksiz, dürüst, şeffaf, içten, duygusal ve tipik bir Türk insanı'.

Çocukların ve gençlerin ‘Ekrem Abisi'…

Devletin tüm olanaklarına sahip 17 yıllık AKP iktidarı onu durduramadı ve durduramayacak.

AKP'de olmayan her şey Ekrem Abi'de var.

Özellikle samimiyet, sevgi ve alçak gönüllülük.

Halkın sağduyu ve vicdanı bu gerçeği gördü.

AKP ve yandaş medya ne yaparsa yapsın İmamoğlu'nun oyları gün geçtikçe artıyor.

Önemli olan ciddi bir yanlışlık yapmaması.

İmamoğlu, Türk toplumunun son umudu.

Tükenmişken yeniden yeşeren bu umut insanları hayata bağladı.

Çoğunluk, yeni bir Türkiye'nin doğacağına inanıyor.

Yeni bir Türkiye çok daha farklı bir Orta Doğu demektir.

Savaşsız bir orta doğu herkesi mutlu eder.

‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh' tam da böyle bir zaman için söylenmiş.

100 yıldır bu coğrafyada istediği her şeyi yapan ABD ve müttefiği Batılı ülkeler Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'nin önünü kesmek için her yola baş vurdu.

Amerikan ve NATO üsleri, komşularla kavgalar, askeri darbeler, iç savaş provaları, her kesimde ihanetler, BOP ve son olarak Arap Baharı…

Her şeyin sonu geliyor gibi.

Halkın yeniden yeşeren umudu haline gelen İmamoğlu artık AKP'nin korkulu rüyasıdır.

İptal kararını açıklamak için 36 gün bekleyen YSK 250 sayfalık gerekçesiz gerekçeli kararıyla insanların moralini bozmak istedi.

Birileri ‘AKP 23 Haziran'da her yola başvurur ve seçimi kazanır' algısını yaymaya çalışıyor.

Başkaları ‘AKP kaybedeceğini anladığı an bir gerekçeyle seçimi erteler ya da iptal eder' tezgahında.

İnsanlara ‘Boşuna heveslenmeyin İstanbul'u vermeyiz' demek istiyorlar.

İnsanlara ‘Boşuna heyecanlanmayın Ekrem kazanamaz' mesajını vermeye çalışıyorlar.

Ama boşuna.

Kim ne yaparsa yapsın sonuç değişmeyecektir.

Ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu hep var olacaktır.

Tarih böyle bir şeydir.

19 Mayıs'ta, Samsun'dan yola çıkan Mustafa Kemal kısa bir süre sonra tüm dünyanın tanıdığı Atatürk oldu.

Ama öncesinde Türk halkının yüreğinde taht kurdu.

O tahtta yakında İmamoğlu oturabilir.

Sevecen, duygusal ve halkçı haliyle.

Toplumsal barış, kardeşlik ve esenlik için.

Atatürk çizgisinde içerde ve dışarda kararlı ve inatçı.

Tam bir lider gibi.

İstanbul'u fethetti mi, bu iş tamam.

Sonrasını zamanı gelince anlatır birlikte yaşarız.

O zamana kadar da insanların umudunu hiçbir güç yok edemeyecektir.

Gülmek acayip bir silahtır.

Gülmek; moral, sevgi ve umuttur.

Müthiş heyecan ve haz verir.

24 Haziran gecesi hepsi yaşanacaktır.

Herkes görev başına.

Umut emek ister.