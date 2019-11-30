Elektrik kesilmesin, rahat rahat zehirlenin!

CNN Türk gitti termik santrallere filtre takılması için gerekli 10 günün ekonomik maliyetini hesapladı. Sinirli sinirli anlattı!

Filtre takmak için üretimi durdursalardı, inanamayacaksınız ama 35 bin konut odalarda ışıksız kalacaktı. Hadi hepsinden geçtim 12 bin metro seferi yapılamayacaktı!

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Böyle saçma sapan bir hesaplamayla gidiyor haber kanalı… Meğer haber, dev işletmelerin acilen aksiyon almasını sağlamak amaçlı değil miymiş?

Dev işletmelerin de filtre takımını ertelemelerinin nedeni de ülke ekonomisiymiş! Tabii ki öyledir. Parayla ne alakası olabilir?

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Kanal çalışanları ikileme düşmüşler haliyle… Soruyorlar; İnsan sağlığı mı? Ekonomi mi? Termik mi, Kermit mi?

Müthiş çevreciler aynı zamanda… “Mutlaka uzlaşmacı bir nokta bulunmalı” diye de ara yapıyorlar!

Ne diyelim ki? Büyük resmi gösterdiniz bize… İyi ki filtre takılmamış! Allah razı olsun emeği geçen herkese…

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Yahu işin ekonomiyle ne alakası var? Tamamen kapat o santrali, elektriğin voltajı bile düşmez. Diğerlerini de kapa yine de elektrikler kesilmez!

Bu mantığa göre santrale hiçbir zaman bakım onarım operasyonu yapamazsın. Elektrik arzı bir havuzdur. Keşke CNN baca yerine; Yük tevzi nedir? Yük alma talimatı nedir? Gün öncesi piyasası nedir? Bir bilse…

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Öyle her bir santral şu kadar ev besleyecek, o santral gidince o evler elektriksiz kalacak diye bir şey yok! Çoğu santral kapasitesinin altında çalışıyor. İş yapmıyor diye kapatılan doğalgaz çevrim santralleri var.

Hepsi dursa Avrupa enterkonnekteye bağlı olduğumuzdan enerji satın alınır yine de hiçbir ev elektriksiz kalmaz.

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Esas hikaye, bundan 5 yıl önce AKP, Elektrik Piyasası Kanunu'na bir madde ekledi. “Baca filtrelerini dert etmeyin, çevreyi 4 yıl daha geniş geniş kirletin” dedi. Dava açıldı. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti.

Bulmuşsun Meclis'te çoğunluğu, bu sefer “2019 sonuna kadar” diye aynı maddeyi tekrar çıkardılar… 2019'un bitmesine kaldı mı bir ay? Peki, 5 yıl boyunca ne yaptılar? Paralarına kıyamadılar!

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Paranın insan sağlığından daha değerli olduğu bir ülkede yaşadığımızdan olsa gerek, çok değerli milletvekillerimiz torba kanunla termik santrallere filtre takılmasını 2022 sonuna kadar yine uzattı. Nankörlük de etmemek lazım… Şehir hastaneleri neden açıldı? Hasta garantisi niçin verildi? İşte bu günler için… Siz rahat rahat zehirlenin!

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Zira haberin verilişi şekli yanlış… Metro seferi sayısı vereceğine, işsizlerin oturduğu 50 bin kıraathane ve 35 bin cami karanlık nedeniyle devre dışı kalacak dese… Bu kadar tepki görmezdi hiç değilse…

O kadar insanın evine elektrik gitmemesine, metro seferlerine üzülüp grafiklerle anlatıp arayı bulmaya çalışacaklarına, verdikleri haberlerdeki filtreyi çıkartıp evine ekmek götüremeyenleri, yolda yürüyen işsizleri haber yapsalar ya!