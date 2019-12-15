Sudanlı köylü milletin efendisidir

Konya'yı ziyaret eden tarım bakanımız Bekir Pakdemirli, Konyalı köylülerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi… Konyalı köylülerimiz adına konuşan Adetokunbo Mumbua, “Allah Akp'den razı olsun, açlıktan nefesimiz kokuyordu, Akp sayesinde kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olduk, Türkiye'de Akp'ye oy veren köylü kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

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Tarım bakanımız Bekir Pakdemirli, Sivaslı köylü Wasakumumgo Mbuete'nin şeker pancarını inceledi.

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Şanlıurfa'da Akp sayesinde milyonlarca dönüm arazide tarıma başladıklarını belirten Harranlı köylü Kembou Dsonga, “saman ithal eden ülkelere, patates ithal eden ülkelere acıyoruz, Akp sayesinde tahıl deposu olduk, Akp'nin başımızın üstünde yeri var” dedi.

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Akp gelmeden önce gırtlağa kadar borçta olduklarını söyleyen Çorum köylülerinden N'Golo Yewande, “tarlalarımıza haciz geliyordu, traktörlerimizi bankalara kaptırmıştık, Akp sayesinde ihya olduk, Türkiye'de Akp'ye oy veren köylü kardeşlerimiz aman Akp'ye oy vermeye devam etsinler, oy verip kahvede oturmaya devam etsinler, biz ne kadar sebze meyve lazımsa Türkiye'ye göndeririz” dedi.

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Yozgatlı köylüler “durmak yok, yola devammm” diye tezahürat ediyor.

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Tarım bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Erzurum tarım il müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Erzurumlu köylülerimiz adına konuşma yapan Makalele Mamadou, “burada yiyecek ekmek bulamıyorduk, şimdi Akp sayesinde Türkiye'ye ihracat yapıyoruz, Türkiye'ye buğday, arpa, mısır, meyve sebzenin yanında eşek eti bile satıyoruz, düşünün gari, Akp'ye plaket vermeyelim de kime verelim, Akp'nin Türkiye'de devamlı iktidar kalması için duacıyız” dedi.

Tarım bakanımız Bekir Pakdemirli, Afyon ziraat odaları birliği başkanı Kengba Akossiba'dan hasatla ilgili bilgi aldı.

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Tarım bakanımız Bekir Pakdemirli, Kayserili köylülerimize Rabia işareti yapmayı öğretti.

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Sudan'dan ithal edeceğimiz eşekler.

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Çünkü…

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Türk tarımının ocağına incir ağacı diken sayın hükümetimiz, bastı tiko parayı, tee Afrika'da, Sudan'da tarla kiraladı.

Yedi milyon 805 bin dönüm.

99 yıllığına kiraladı.

Arazinin büyüklüğü, Sivas kadar… Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Yozgat, Çorum ve Manisa'nın tarım arazisinden daha büyük.

Kim çalışıyor bu arazide?

Sudanlı köylüler çalışıyor.

Bizim araziyi Sudanlı köylüler ekip biçiyor, ürün yetiştiriyor, bize ihraç ediyor!

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Sayın hükümetimiz Sudan'la ortak şirket kurdu. Bizim araziden elde edilecek gelirin yüzde 20'si Sudan'a kalıyor.

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Sayın hükümetimiz tarafından kiralanan arazi, sadece sayın devletimiz tarafından ekilip biçilmeyecek. Sayın hükümetimiz tarafından yandaş işadamlarına pay edilecek, Sudanlı köylüler çalışacak, Türkiye'ye ihraç edilecek, neticede para yandaş işadamlarının cebine girecek.

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Ziraat Bankası, Sudan'da şube açıyor.

Sudanlı köylülere sayın devletimizin bankasıyla destek verilecek.

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Sayın hükümetimiz Sudan'la bir anlaşma daha imzaladı.

Gümrük duvarını kaldırdı.

Sudanlı köylüler üretecek, Türkiye'ye vergisiz girecek.

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Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, domates, patates, lahana, karnabahar, sarımsak, limon, salatalık, muz, kavun, üzüm, yerfıstığı, bal ve kuş yemi'nin yanısıra 50 bin büyükbaş, iki bin küçükbaş, sekiz bin ton kırmızı et, iki milyon yumurta, 500 bin ton makarna… Hayvanat bahçesine vereceğiz ayaklarıyla, at eti, eşek eti, katır eti, domuz eti gelecek, eşek sakatatı, domuz sakatatı gelecek.

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Üstelik… Sudan'la imzaladığımız bu anlaşma, sadece 99 yıllığına kiraladığımız araziyle sınırlı değil… Sudan'dan gelecek tüm tarım ürünlerini kapsıyor. Yeter ki Sudanlı köylü üretsin!

Anlaşmaya göre, Sudanlı köylüler daha güzel üretsin diye, Sudan'da 125 bin dönüm büyüklüğünde örnek çiftlik kurulacak, ürün kalitesini arttırmak için araştırmalar yapılacak, Sudanlı köylülere eğitim verilecek.

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Özetle…

Memleketin malı mülkü Katar'a peşkeş çekilirken, hobaraa diye memlekete doldurulan beş milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcanırken, Sudanlı köylü de milletin efendisi yapılacak.

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Bana sorarsanız, bu anlaşmanın tek eksiği var…

Bi kanun çıkarıp, Türk köylüsünü Sudan köylerinde ırgat olarak çalışmak üzere, Sudanlı toprak ağalarına maraba olarak gönderirsek, dört dörtlük olur!