Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘Corona virüsü’ kararı!

Corona virüsünün giderek yayılması nedeniyle Cenevre'de toplanan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, uluslararası alanda acil durum ilan edilmesine henüz gerek duyulmadığını açıkladı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus DSÖ'nün virüsle ilgili gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Başkan Çin dışında başka bir ülkede virüsün insandan insana geçtiği konusunda bir kanıt bulunmadığını, bu nedenle uluslararası alanda acil durum ilan edilmediğini ifade etti.

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İLAÇ GELİŞTİRİLİYOR

Corona virüsüne karşı üç ayrı uzman ekibi ilaç geliştirilmesi için çalışıyor. Çok sayıda hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AB Komisyonu, araştırma kuruluşları, aşı üreticileri ve özel girişimcilerin yer aldığı Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI) haziran ayına kadar klinik testlerine hazır bir ilaç geliştirmenin amaçlandığını duyurdu.

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına ait olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle Çin’de 2002 ve 2003 yıllarında yaklaşık 350, Hongkong’da ise 300 kişi hayatını kaybetmişti.

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