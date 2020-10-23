Karabağ krizinde ABD de devrede! İki bakan Pompeo’yla görüşmeye gidiyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül’den bu yana Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmaların sona ermesi için Rusya’nın ardından ABD de devreye girdi.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun daveti üzerine bugün Washington’da olacak. İki bakan, Pompeo ile ayrı ayrı görüşmeler yürütecek.

İKİ İHA İMHA EDİLDİ



Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, Ermenistan’a ait iki insansız hava aracının (İHA) 23 Ekim’de 03.00-09.00 saatleri arasında Azerbaycan hava savunma birlikleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini, iki İHA’nın da özel teçhizatlarla yere indirildiğini duyurdu.

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