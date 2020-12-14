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Netanyahu karantinaya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile Cuma gününe kadar karantinaya alındı.

Güncellenme: 17:31, 14/12/2020
Haberler Dünya
Netanyahu karantinaya alındı

Corona virüsü salgını İsrail'de yayılmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün corona virüsü testi pozitif çıkan Likud Mahkemesi Başkanı Michael Kleiner ile temaslı olduğu gerekçesi ile Cuma gününe kadar kendisini karantinaya aldı.

Netanyahu'ya dün ve bugün yapılan Covid-19 testlerinin ise negatif çıktığı bildirildi. Maliye Bakanı İsrail Katz’ın da Salı günü Kleiner ile görüştüğü aktarılırken, karantinaya girip girmediği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Netanyahu, salgının başından bu yana iki kez karantinaya girmesine rağmen henüz Covid-19'a yakalanmadı.

İsrail'de toplam vaka sayısı 358 bin 293'e, toplam can kaybı ise 3 bin 3'e ulaştı. İHA

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İsrail
Yayınlanma Tarihi:17:24,