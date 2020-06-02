Trump orduyu devreye soktu

ABD Başkanı Trump’ın açıklamasından satır başları şöyle;

*George Floyd’un ölümü boşuna değildi ama öfkeli kalabalığın barışçıl protestoları bastırmasına izin veremeyiz.

*İsyan ve yağmayı durdurmak için sivil ve askeri tüm federal kaynakları seferber ediyorum.

*Eyalet valilerine sokakları kontrol altına almak için güvenlik güçlerinin varlığını ciddi derecede arttırmanın vaktinin geldiğini söyledim. Eğer şehirler buna uymazsa ABD ordusunu göndererek onlar için sorunu hızla çözeceğim.

*Washington’da isyan, yağma ve kontrolsüzce süren yakıp yıkmaya karşı binlerce askeri ve sivil polis görevlendiriyorum.”