AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı: AÖF dönem sonu sınav yerleri açıklandı!

AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav bilgilerini sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İşletme ve İktisat Fakültesi Dönem Sonu sınavlarının yapılacağı 18-19 Ocak tarihleri öncesinde bugün giriş bilgileri yayınlandı. AÖF öğrenci otomasyonuna giriş yapmak ve sınav yerleri hakkındaki bilgileri görmek için haberimizin detaylarına bakmanız yeterli.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

18-19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu sınav bilgileri üniversitenin resmi adresinden yayınlandı. AÖF sınav yerlerine login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ OLAN BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.