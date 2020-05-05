LGS ne zaman? LGS tarihi değişti mi? İşte Liselere Geçiş Sınavı’nda çıkacak konular…

Yüzbinlerce öğrenciyi ve öğrenci velisinin merakla beklediği ‘LGS ne zaman yapılacak' sorusunun cevabı belli oldu. Normalleşme süreci ile ilgili atılacak adımların karara bağlandığı kabine toplantısı sonrası LGS sınavının da ne zaman yapılacağı açıklandı.

LGS SINAVININ TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'nin daha önce açıklanan sınav takviminden daha ileri bir tarihte yapılacağını söyledi. Buna göre LGS, 20 Haziran tarihinde yapılacak.

LGS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

LGS SINAV YERLERİ ÖĞRENCİLERİN KENDİ OKULLARI OLACAK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV’de katıldığı programda YKS ve LGS ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk şu ifadeleri kullandı; *Bu kararları birçok kurumla istişare yaparak almaktayız. Biz LGS ile ilgili kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. YÖK’te YKS ile kararlar alıp uyguluyor.

*Her öğrencimiz kendi okulunda sınava girecek. Hiç bilmediği bir okulda hiç bilmediği mahallede sınava girmeyecek. Daha rahat bir ortam olması amacıyla kendi okullarında girmesini sağlıyoruz. Bu LGS tarihinde ilk defa yapılacak bir şey. Sınav bilgileri e-okul üzerinden açıklanacak.

*Sınav merkezleri dezenfekte edilecek. Öğrencilere maske temin edilecek. Bu zamanda fotoğraflı kimlik kartında zorlanabilir diye fotoğraflı kimlik şartı aramayacağız.

*Önümüzdeki günlerde oturma düzeniyle ilgili Bilim Kurulu’nun da çalıştığı bir senaryo var. Bir problem olmayacak, sağlık koşuları dikkat edilerek, Bilim Kurulu’na danışarak bir karar alınacak.