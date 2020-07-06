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Türkiye’ye yeni tıp fakültesi Arel’den

Covid-19 salgını sonrası öğrencilerin tıp fakültelerine ilgisi arttı. Arel Üniversitesi'de 30 yılı aşkın eğitim birikimini tıp fakültesi kurarak taçlandırdı. 2020 YKS puanıyla 40 öğrenci alınacak. Öğrencilerin tamamı yüzde 100 burslu okuyacak. Rektör Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, "Türkiye'nin sağlık ordularını daha da güçlendireceğiz. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

15:50 -
Haberler Eğitim
Türkiye’ye yeni tıp fakültesi Arel’den

Dünyada ve Türkiye’de, Covid-19 salgını tıp ve sağlık eğitimine öğrencilerin ilgisini artırdı. Eğitimde, 30 yılı aşkındır yatırımlarıyla tanınan Arel Üniversitesi, 5 fakültesinden sonra tıp fakültesi kurdu. Arel Üniversitesi’ne ait Kemal Gözükara ve Sefaköy yerleşkelerinden sonra tıp fakültesi, Cevizlibağ yerleşkesinde olacak.

”SAĞLIK ORDULARINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, ”Tıp fakültemize, bu yıl ilk öğrencilerimizi alacağız. En ileri teknoloji ve olanaklarla donatılmış laboratuvarlar yapıldı. Tıpta her biri alanında en başarılı öğretim üyesi olan hocalarımız öğrencilerin dersine girecek. Doktor, hemşire, fizyoterapist, beslenme ve diyetetik eğitimleri verilecek. Ülkemizin, sağlık ordularını nitelikli tıp eğitimimizle daha da güçlendireceğiz. İlk öğrencilerimizi alacak olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey

Rektör Karacabey, tamamı tam burslu toplam 40 öğrenci alınacağını da bildirdi. Tıp Fakültesinde Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri bölümleri yer alıyor.

Arel Üniversitesi, tıp fakültesinin dışında ayrıca sağlık alanında Diş Protez Teknolojileri ve Ağız Diş Sağlığı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme, İlk ve Acil Yardım, Fizyoterapi, Optisyenlik, Anestezi gibi bölümlerle de yetkin sağlıkçılar yetiştirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Son güncelleme: 15:56 06.07.2020
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