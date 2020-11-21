10 ayda 26.968 işyeri kepenk indirdi

Ekonomik kriz ve koronavirüs salgını başta küçük şirketler olmak üzere binlerce işyerinin kepenk indirmesine neden oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine göre ocak-ekim döneminde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 16.61 artışla 15.745'e ulaştı.

KOOPERATİFLER DE KAPANDI

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12.67 artışla 11.223'e çıktı. Böylece 10 aylık dönemde 26.968 işyeri kapandı. 2020 yılının ilk on aylık döneminde geçen yıla oranla kapanan şirket sayısı yüzde 12.67 artışla 11.223'u ulaşırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19.40 azalma ile 561 olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 16.61 artışla 15.745'e çıktı. TOBB'un verilerine göre ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 22.84 artışla 84.172'ye ulaştı. Aynı dönemde kooperatif sayısı yüzde 33.89 artışla 1.280 olurken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 33 oranında artışla 25.502 olarak açıklandı.

KURULAN ŞİRKET AZALDI

Ekim ayında bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı 14.22 azalma ile 1.261, kapanan kooperatif sayısı yüzde 37.50 azalışla 70 olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 11.79 artışla 1.745'e ulaştı. Bu dönemde kurulan şirketlerin sayısı yüzde 3.23 azalmayla 10.260, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1.24 azalışla 2.711 oldu. Kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 1.24 artışla 159'u buldu.