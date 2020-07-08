Barcelona formalarında üretim skandalı

Dünyanın en büyük spor malzemesi üreticilerinden Nike ile İspanyol devi Barcelona arasında ipler gerildi.

Her yıl futbol sezonunun sonunda yeni sezon formalarının tanıtılması beklenirken Nike'ın Barcelona için hazırladığı formalar hatalı olduğu için kulüp yeni sezon formalarını satışa sunamadı.

Financial Times'ın haberine göre; konuya yakın kaynaklar taraftar forması olarak satışa çıkacak formalarda satışa sunulmadan önce yapılan testlerde formalar ıslandığı zaman renklerin birbirine karıştığı tespit edildi.

15-20 MİLYON ARA ARASINDA MADDİ KAYIP

Barcelona'nın formaları zamanında satışa sunamadığı için 15-20 milyon euro arasında maddi kaybı olduğu tahmin ediliyor.

Barcelona'nın zararını kapatması için Nike ile masaya oturması bekleniyor. Barcelona 2018 yılında Nike ile formalarının üretimi için 10 yıllık bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma sonucu Nike her yıl Barcelona'ya 150-155 milyon euro arası bir ücret ödüyor. Anlaşma profesyonel spor tarihindeki en yüklü sözleşmelerden biriydi.

NIKE: TARİHLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Barcelona Nike formalarındaki defoya ilişkin bir açıklama yapmazken Nike, “2020-2021 sezonu Barcelona taraftar formalarında bir görüntü değişikliği tespit ettik. Bu sorun çözüldüğü zaman formaların tekrar satışa sunulacağı tarihle ilgili bir açıklama yapacağız” açıklamasında bulundu.