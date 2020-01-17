Bitmeyen binaya 30 milyon lira kira

Yapımına 2011'de karar verilen ETİ Maden Genel Müdürlüğü hizmet binası ise bitmeyip sürüncemede kalınca, devlete şimdilik kira parası olarak 30 milyon liraya patladı.

TOKİ tarafından ilk olarak 68 milyon lira ödenek ayrılan ancak yıllar içinde maliyeti 200 milyon liraya çıkan binanın 2019'da bitirilmesi öngörülmüştü. ETİ Maden şimdiye kadar bina maliyetinin yaklaşık 6'da biri oranında, 30.6 milyon lira kira parası ödedi. Sayıştay, devletin daha fazla zarara uğramaması için genel müdürlük binasının bir an önce bitirilmesini istedi.

SORGULANMASI LAZIM

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Mal sahibiyken kiracı olan ETİ Maden, 2011 yılından beri lüks AVM'de kira ödüyor. Binasının bitmesini beklemeden neden kiraya çıkıyor ve bugüne kadar 30 milyon lira kira ödüyor? Binası bitene kadar da devletin kesesinden kira ödenmeye devam edilecek. Tüm bu işlemlerin sorgulanması gerekir” dedi.