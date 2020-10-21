Bugün ekonomide ne oldu? (21.10.2020)

1) DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak faiz kararının piyasada yeni bir iyimserlik getirebileceği beklentisiyle tarihi zirveden düşüşünü sürdürüyor.

Bankacılar Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların TCMB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlar.

Piyasada yakından izlenen gelişmeler arasında ABD seçimleri, Brexit müzakereleri, corona virüsünde küresel ve lokal artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç öne çıkıyor. Kur bugün 7.82 seviyesine kadar çekildikten sonra tekrar 7.85 seviyesine kadar yükseldi.

2) MERKEZ 10 MİLYAR TL VERDİ

Merkez Bankası (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama %13.31 basit faizle 10 milyar TL verdi. İhalede basit getiri geçen hafta yükseldiği, bankanın faiz koridorunun en üstünde bulunan %13.25 seviyesindeki GLP faizinin birkaç baz puan üzerinde oluşmaya devam etti.

TCMB’nin 18 Kasım vadeli repo ihalesine 38.52 milyar lira teklif geldi. TCMB fonlama kompozisyonunu, sıkılaştırma yaparak TL’yi ve dolayısıyla enflasyonu sınırlamak adına kullanılıyor. TCMB’nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik %13.25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.

Geleneksel ihalelerde %13.31’e ulaşan yükseliş ise ortalama fonlama maliyetine kademeli olarak yansımaya devam ediyor.

3) BEYAZ EŞYA SATIŞLARI ARTTI

Beyaz eşya sektöründe iç pazarda Haziran ayında başlayan yükseliş trendi sürerken; pandemi etkisiyle ihracatta yaşanan daralma da eylül ayında yerini küçük de olsa yükselişe bıraktı.

Ancak döviz kurlarında yaşanan artış sektörde maliyet baskısı yaratırken, pandeminin seyrine ilişkin belirsizlik de pozitif tablonun önümüzdeki aylarda devam edip etmeyeceğine ilişkin tahmin yapmayı zorlaştırıyor.

4) HAYVANCILIK YATIRIMLARINA HİBE DESTEĞİ

Hayvancılık yatırımlarına, yatırım konularına göre yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda hibe desteği verilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, destekleme, ilgili bakanlıkça belirlenecek illerde 2020-2022 yılları arasında uygulanacak.

Hibe desteğine ilişkin yatırım konuların sadece bir proje için ve bir kez yararlanılabilecek. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı bakanlıkça belirlenecek. Bu sınırı aşan kısım ise ayni ve nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesinden karşılanacak.