CHP’li Karabat’tan bağış eleştirisi

Daha önce 425 milyon liralık vergi borcu silinen şirketin, kampanyaya 34 milyon bağış yaptığını belirten Karabat, “Affedilen borcun yüzde 8'i bile etmeyen bu para gelecek süreçte de vergilerden düşülecek.

Tek kalemde üstü çizilen borca kur değerlerini karşılaştırarak bakmak ise tabloyu daha vahim hale getiriyor.

2006-2009 arasında 1.6 lira olan dolar kurundan 303.1 milyon dolarlık borcu bulunan Cengiz Holding'in bu borcu bugün 2 milyar 41 milyon liraya denk geliyor.

‘Biz Bize Yeteriz' kampanyasından toplanılan para ise bu borcun ancak yarası” dedi.