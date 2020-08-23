İran medyasında gündem Türk doğalgazı

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gazla ilgili İran’da çarpıcı bir makale yayımlandı. İran medyasının yayımladığı makalede, keşfedilen gazın enerji piyasasındaki denklemleri değiştireceği ve Türkiye’nin İran´a olan bağımlılığının azalacağı ifade edildi.

Türkiye’nin tarihindeki en büyük keşfi yaparak Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz dünyanın gündemini meşgul etmeyi devam ediyor. İran medyası, Türkiye´nin Karadeniz´de bulduğu doğalgazı kullanıma başlamasıyla İran´ın en önemli gaz müşterilerinden biri olan Türkiye´nin İran´a bağımlılığının azalmasına neden olacağını ve bu durumdan İran´ın yakın gelecekte zarar göreceğini aktardı.

İran´ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Türkiye´nin Karadeniz´de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfiyle ilgili yaptığı analiz haberde, bu keşfin gaz piyasasındaki denklemleri değiştireceğini ve İran´ın aleyhine bir gelişme olduğunu yazdı.

KONTRATLAR 2026 YILINDA BİTİYOR

Analizde şu ifadelere yer verildi: “Türkiye´nin Karadeniz’de büyük bir gaz sahası bulması, gaz piyasasındaki denklemlerini değiştirebilir. Şüphesiz İran yakın gelecekte bundan etkilenip, zarar görecektir.

Bu keşifle, bir taraftan Türkiye´nin İran gazına bağımlılığı ve İran´dan ithalatı azalırken diğer yandan Türkiye ilk kez bir gaz oyuncusu olarak dünya piyasada yerini almış olacak” ifadelerine yer verildi. Öte yandan İranlı haber ajansı, İran- Türkiye arasında var olan mevcut doğalgaz anlaşmasının 2026 yılında sona ereceğine dikkat çekerek, İran´ın Türkiye pazarındaki payını koruması icçin 2026 yılını beklemeden Ankara´yla yeni anlaşmalar için müzakerelerde bulunması gerektiğini aktardı. (DHA)

