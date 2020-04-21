İthal kolonyaya yüzde 25’lik ek gümrük vergisi geldi

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, ithal kolonyaya yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildi.

Kolonya satışları ve fiyatları, corona virüsü salgınıyla birlikte hızla artmıştı.

Kararda ek gümrük vergisi getirilen diğer ürünler ve ek gümrük vergisi oranları şöyle:

– Parasetamol – yüzde 5,5

– Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde): Takım halindeki boyalar ve diğerleri – yüzde 14

– Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil) ; içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar: Diğerleri – yüzde 25

– Parfümler ve tuvalet suları- yüzde 25

– Dudak rujları – yüzde 40

– Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları: yüzde 40

Ek gümrük vergisi uygulamasının 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi.