Konya’daki madenci eyleminde mutlu son

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt kasabasında çalıştıkları bir kömür ocağında 6 aydır maaş alamadıkları için eylem başlatan 100’e yakın işçiden müjdeli haber geldi. Çalıştıkları kömür madenin yetkilileriyle görüşen madenciler alacaklarının ödeneceği sözünü aldı ve eylemlerini sonlandırdı.

Madencilerin sorunlarının çözüme kavuşması için gerekli mecralarla görüştüklerini kaydeden AKP Ermenek ilçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı; “Madenci kardeşlerimizin haklarının sonuna kadar savunucusu olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerekli yerler ve mecralarla görüşmelerimiz olmuş Sn. Bakanım Lütfi Elvan da bilgilendirilerek görüşmeler hızlandırılmış bunların sonucunda 1 hafta sonra bir maaş önümüzdeki ayın 20 sinde ise kalan alacakların tamamının ödeneceği konusunda mutabakata varılmıştır”

MHP’Lİ BAŞKANDAN SERT TEPKİ

MHP Ermenek İlçe Başkanı Ali Demir, AKP’li Sarıtaş’ın ‘Sorunu biz çözdük’ açıklamalarına sert tepki göstererek, madencilerin sorunlarını kendilerinin çözdüğünü ileri sürdü.

Biz işçilerin ilk gününden beri yanındaydık diyen MHP’li Demir, “Sorunu çözen biziz. İşçilerin sorunlarını hiçbir zaman dinlememiş insanları herkes biliyor. Ermenek’teki bu sorunun sahipleri, bu sorunu çözdük diye övünüyor. Ermenek’in bu hale gelmesinde en büyük katkısı olan siyasi parti temsilcisi hem sorunu yaratan ve aynı zamanda bu sorunu çözdüğünü iddia eden biri. Yani değişen bir şey yok. İşçilerin mağdur olmasına sebep olan kim? Önce onu sorgulamak lazım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Kasabası'nda özel bir kömür ocağında çalışan 100'e yakın madenci maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapmıştı. Ağustos ayından bu yana maaş alamadıklarını söyleyen kömür madeni işçileri, maaşlarının bir an önce ödenmesini istiyordu.