1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Kabotaj Kanunu’nun kabul edilişinin 94'üncü yılı yurdun birçok noktasında kutlandı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarında sirenler çaldı, su gösterileri yapıldı ve şehitler için çelenkler bırakıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'deki etkinliklerde deniz şehitleri için Atatürk anıtına ve Çanakkale Boğazına çelenk bırakıldı.

Lapseki ilçesinde ise Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde bir araya gelen protokol üyeleri de deniz şehitleri anısına çelenk sunumu yaptı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile etkinlik sona erdi.

ANTALYA

Antalya’da Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören protokol üyeleri Kaleiçi Yat Limanı’ndan hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ile denize açıldı.

Protokol Üyeleri burada Liman Başkanlığı tarafından hazırlanan çelenk denize bıraktı.

Bu arada Port Akdeniz'e bağlı tankerler sirenlerini çaldı ve su gösterisi yaptı.

YALOVA

Yalova’da her yıl çeşitli etkinliklere sahne olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yıl salgın nedeniyle sessiz sedasız kutlandı.

Tedbirler kapsamında sadece Yalova Valisi Muammer Erol ve sınırlı sayıda protokol mensubunun katıldığı bir törenle denize çelenk bırakıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da denize çelenk bırakılarak, römorkörlerle özel gösteri düzenlendi.

MERSİN

Mersin’de corona virüs önlemleri çerçevesinde, sınırlı katılım ve sade bir törenle kutlandı.

BAKAN’DAN MESAJ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj hakkının Cumhuriyetin kuruluşundan sonra elde edilen en önemli başarılardan biri olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile birlikte Türkiye'nin karasularında egemenlik ve bağımsızlığının ilan edilmiş olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu “Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibarıyla millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

KABOTAJ KANUNU

20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş olan Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş ve bu kanun, “Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtiyor. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanıyor.