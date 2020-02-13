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8 yaşındaki Elifnaz’dan geriye oyuncak ayısı kaldı

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Arka koltukta oyuncak ayısıyla oynayan 8 yaşındaki Elifnaz, feci şekilde can verdi.  

10:55 -
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Kaza Sivas-Kayseri kara yolu Koyuncu köyü mevkisinde meydana geldi. M.D. idaresindeki otomobil, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerle saplandı. Araçta bulunan aynı aileden S.D., A.D., Elifnaz D. ve otomobil sürücüsü yaralandı.

(FOTO: İHA)

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aracın arka koltuğunda oturan 8 yaşındaki Elifnaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, Elifnaz’dan geriye oyuncağı kaldı. (İHA)

kar yağışı Kayseri kaza otomobil Sivas
Son güncelleme: 11:13 13.02.2020
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