Abla kardeşin kavgasında anne kolundan bıçaklandı

Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi’nde bir binada oturan abla kardeş arasında saat 02.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle karakola giden aile birbirlerinden şikayetçi olmayınca evlerine geri döndü.

ARAYA GİREN ANNE BIÇAKLANDI

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgiye göre saat 07.30 sıralarında abla kardeş arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. İki çocuğunu ayırmak için aralarına giren anne kolundan bıçaklandı.

Komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı anneye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Polis ekipleri yaralı anneyi, ablayı ve annesini bıçaklayan kardeşi karakola götürülmek için polis arabasına bindirdi.

“BU KADAR İNSAN SABAHA KADAR UYKU UYUYAMIYOR”

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini “Gece saat 02.00’den beri kavga sürüyor. Uyku yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir gün değil iki gün değil, yeter. Bu kadar insan sabaha kadar uyku uyuyamıyor.” dedi.

Taksici İsmet Ünal ise, “Geceden beri birbirlerine bağırıyorlar. Buraya korkudan müşterilerimiz gelemiyor. İnsanların birbirleriyle böyle kavga etmesi nedir? Her gün bu kavga olmaz ki.” diye konuştu. (DHA)