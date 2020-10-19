Bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişinin ayakları koptu

Kaza saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal-Cevizli mevkiinde meydana geldi. Ahmet Kaan Aksu, yerlerin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin sol tarafından ok gibi girerek şoför ve yolcu koltuğunda oturan Emirhan Karaca’nın ayaklarını kopardı. Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların hayati tehlikesi devam ederken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

İki kazazedenin hastaneye sevk edilmesinin ardından otomobil içerisinde kopan uzuv arayan sağlık ekipleri bulunan uzuvları özel çantalara bırakarak hızla hastaneye ulaştırdı. (İHA-DHA)