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Belediye başkanında corona çıktı! Son 4 gün içinde temas edenler uyarıldı

Trabzon'un Of ilçesi Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu'na corona virüsü teşhisi konuldu. Belediyeden yapılan duyuruda Sarıoğlu ile son 4 gün içinde temas edenlerin dikkatli olmaları istendi.

19:39 -
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Belediye başkanında corona çıktı! Son 4 gün içinde temas edenler uyarıldı

Of Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu’na yapılan corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

* 20- 24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur.

* Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Covid-19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur.

* Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz. DHA

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu. FOTO: İHA

Corona Sağlık TRABZON
Son güncelleme: 19:46 25.07.2020
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