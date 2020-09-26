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Beykoz’da ormanlık alanda yangın

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Sozcu.com.tr
16:51 -
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Beykoz’da ormanlık alanda yangın

Beykoz Yenimahalle’de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul’un birçok ilçesinden görülürken olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi.

Beykoz istanbul yangın
Son güncelleme: 17:09 26.09.2020
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