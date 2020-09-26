Beykoz’da ormanlık alanda yangın

Beykoz Yenimahalle&#8217;de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul&#8217;un birçok ilçesinden görülürken olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/beykozda-ormanlik-alanda-yangin-6055944","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/beykozda-ormanlik-alanda-yangin-6055944","pageType":"yazi","pageIdentifier":6055944,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Beykoz&#8217;da ormanlu0131k alanda yangu0131n"});aip('newsArticle', {"identifier":6055944,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/beykozda-ormanlik-alanda-yangin-6055944/","headline":"Beykoz&#8217;da ormanlu0131k alanda yangu0131n","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Beykoz","istanbul","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/09/26/iecrop/beykoz-yangin-foto-sozcu_16_9_1601129381-880x495.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":"2020-09-26 16:51:34","datePublished":"2020-09-26 16:51:34","dateModified":"2020-09-26 17:09:50","info":"{"seo_news":"false"}"});