Bir günde 15 orman yangını daha!

Orman Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos Pazar günü 15 orman yangını gerçekleştiğini duyurdu. Bu yangınlardan 11’i kontrol altına alınırken, 4 yangının devam ettiği belirtildi.
3 gündür birçok ilçesinde yangınların görüldüğü İzmir’de bugün 3 yangın daha çıktı. Seferihisar ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki yangın devam ediyor.
Manisa’da ise Soma ve Selendi ilçelerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken Ahmetli ilçesindeki yangın devam ediyor.
Kontrol altına alınan yangınlar:
Manisa/Soma
Manisa/Selendi
İzmir/Seferihisar
Antalya/Serik
Bursa/Nilüfer
Uşak/Banaz/Hasanbey
Uşak/Banaz
Balıkesir/Altıeylül
Kahramanmaraş/Andırın
Denizli/Çal
Adana/Feke
Devam eden yangınlar:
İzmir/Menderes
Manisa/Ahmetli
İzmir/Gaziemir
Çanakkale/Bozcaada
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MANGAL UYARISI
Orman Genel Müdürlüğü, “Keşke milletçe mangalda eti yakmamak için gösterdiğimiz özeni, mangal ateşini söndürmek için de göstersek. Bugün 15 orman yangınımız var. Hassas alanlarda hiç ateş yakmasak. Ormanlarımız yanmasa. Güzel olmaz mı? Umutluyuz yeter ki uyarıları dikkate alalım” mesajını paylaştı.