Bir günde 15 orman yangını daha!

Orman Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos Pazar günü 15 orman yangını gerçekleştiğini duyurdu. Bu yangınlardan 11’i kontrol altına alınırken, 4 yangının devam ettiği belirtildi.

3 gündür birçok ilçesinde yangınların görüldüğü İzmir’de bugün 3 yangın daha çıktı. Seferihisar ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki yangın devam ediyor.

Manisa’da ise Soma ve Selendi ilçelerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken Ahmetli ilçesindeki yangın devam ediyor.

Kontrol altına alınan yangınlar:

Manisa/Soma

Manisa/Selendi

İzmir/Seferihisar

Antalya/Serik

Bursa/Nilüfer

Uşak/Banaz/Hasanbey

Uşak/Banaz

Balıkesir/Altıeylül

Kahramanmaraş/Andırın

Denizli/Çal

Adana/Feke

Devam eden yangınlar:

İzmir/Menderes

Manisa/Ahmetli

İzmir/Gaziemir

Çanakkale/Bozcaada

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MANGAL UYARISI

Orman Genel Müdürlüğü, “Keşke milletçe mangalda eti yakmamak için gösterdiğimiz özeni, mangal ateşini söndürmek için de göstersek. Bugün 15 orman yangınımız var. Hassas alanlarda hiç ateş yakmasak. Ormanlarımız yanmasa. Güzel olmaz mı? Umutluyuz yeter ki uyarıları dikkate alalım” mesajını paylaştı.

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