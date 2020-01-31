Elazığ’a konteyner ihalesi ‘pahalı’ diye iptal edilmiş

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın olası bir deprem felaketinde kullanılmak üzere konteyner alımı için depremden yaklaşık 2.5 ay önce 25 Eylül 2019'da ihaleye çıktığı, ancak ‘'Maliyet yüksek'' diyerek 1 Kasım 2019'da bu ihalenin iptal edildiği ortaya çıktı.

TOPLAM 142 KONTEYNER

AFAD'ın ihalesinin amacı “Meydana gelebilecek afet ve acil durum hallerinde, afetzedelerin barınma ihtiyaçları doğrultusunda gereksinim duyacakları malzemelerin depolanması için konteynerlerin hızlı ve etkin bir şekilde karşılanması” olarak belirlenmişti. İhale yapılsa, Elazığ'daki lojistik deposuna da 5 konteyner gönderilecekti. Toplamda ise 142 konteyner alınacaktı. İhale 1 Kasım'da iptal edilirken, buna gerekçe olarak “Bütün tekliflerin, alıma ayrılan ödeneğin yaklaşık maliyetinin çok üzerinde olması” gösterildi.

HAYATİ MALZEMELER

Konteynerlerin içerisinde olası bir afet anında kullanmak üzere jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, ilk yardım çantası, su tankı, yakıt tankı gibi çeşitli malzemeler bulunuyor.

Türkiye'de birçok ilçede afet konteyneri bulunmazken, Elazığ depremi sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 adet tam donanımlı deprem konteynerini bölgeye göndermişti.