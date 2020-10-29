Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran ve dua isteyen Cemal Enginyurt, kendisini arayan ve mesaj atan herkese teşekkür etti. Ancak bir süre sonra “Eşim, oğlum, danışmanım ve şahsım Covid-19 sebebiyle tedaviye alındık. Takdir Yüce Allah’ın. Lakin bir geçmiş olsun çok görenleri Allah’a havale ediyorum. Ne kininiz varmış be? Hakkım varsa helal ettim, sizin hakkınız varsa helal ederseniz insan değilsiniz. Gün ola, harman ola.” diye yazarak isyan etti.

HASTANE YATAĞINDAN UYARDI

Hastanede tedavisi devam eden Enginyurt, yayınladığı video ile vatandaşları bir kez daha uyararak, “Değerli dostlar! Covid-19 belası tüm dünyada tekrar hızla yayılıyor. Bana bulaşmaz demeyin. Bende bana bulaşmaz diyenlerdenim. Ama corono virüsü bana, eşime, oğluma ve danışmanıma bulaşarak her yere ulaşabileceğini gösteren lanet bir illettir. Lütfen dikkatli olalım. Üç kişiyle konuşuyorsak bir kişiyle konuşalım. Üç yere gideceksek bir yere gidelim diyen Sağlık Bakanının sözüne dikkat edelim. Corona virüs büyük bir tehlike. Bunu ortadan kaldırmanın yolu maske, mesafe, hijyen. Bu kurallara uyalım. İnşallah bu belayı hep birlikte aşacağız” diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.