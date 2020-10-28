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Erzincan’da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan depremin derinliği 6.79 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 12:55, 28/10/2020
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Erzincan’da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Saat 12:16'da, Erzincan’ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, 6.79 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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