İzmir’de ulaşımdaki aktarma süresi 120 dakika oluyor!

Soyer, plana göre ilk iki aktarmanın 50'şer kuruş ücreti olacağını, üçüncü aktarmadan sonrasının ücretsiz olacağını ve aktarma süresinin de 90'dan 120 dakikaya çıkarılacağını söyledi.

İzmir'de toplu taşımadaki tüm binişlerin yüzde 37'sinin aktarma kapsamında olduğunu belirten Soyer, 90 dakikanın 120'ye çıkarılmasıyla birlikte bu oranın artabileceğini belirtti.

Soyer artışın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Pandemi süresince azalan yolcu sayısı ve artan maliyetler toplu ulaşımın mevcut şekliyle devamını olanaksız hale getirmiştir. ÖTV'nin sıfırlanması, genel bütçeden kaynak aktarılması gibi taleplerimiz bu güne kadar yanıtsız kalmıştır. Önümüzdeki tüm bu olumsuz tabloya rağmen, artışın oranı yalnızca yüzde 5,6'dır.”