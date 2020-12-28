Kazdağları’ndaki sondajlara suç duyurusu

Çanakkale Kazdağları savunucuları, Kaynarca Deresi ve Yağlı Alanı bölgesinde kasım ayı itibariyle 24 saat, üç vardiya devam eden maden arama sondaj çalışmaları hakkındaki şikayet dilekçelerini bugün Bayramiç adliyesine giderek teslim etti.

“DOĞAL YAŞAMI VE BÖLGE HALKININ SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR”

Kazdağları savunucuları şikayet dilekçesinde, “Yapılan maden arama çalışmaları, doğal yaşamı, bölgede yaşayan insanların sağlığının yanı sıra birincil geçim kaynağı olan tarımsal üretimi doğrudan etkileyen, aynı zamanda iklim krizinin etkilerini derinleştirecek bazı sorunlara neden olmaktadır. Bununla beraber, bu faaliyetler ve devamında gerçekleştirilme ihtimali olan projeler konumları itibariyle tabiat varlıklarını ve kültürel varlıkları koruyan çeşitli yasaların ihlal edildiği neticeler doğurmaktadır.

Sondaj yapılan bölge Bayramiç, Ayvacık ve Ezine tarafına akan derelerin üst kotundadır. Bu dereler Ayvacık Barajı, Bayramiç Barajı, Akçin, Çavuşlu, Yassıbağ ve Örenli göletlerine akmaktadır. Sondaj alanının bulunduğu Kaynarca Bölgesi 14 köye içme suyu sağlayan grup su alanı ve Bayramiç ile Ayvacık barajlarını besleyen yüzey sularının akış sahasıdır. Bu alanlarda gerek doğal yaşamı tehdit eden gerekse insan sağlığının korunmasına aykırı herhangi bir işlemin yapılması mümkün değildir. Buna ilişkin verilerin DSİ’den temini mümkündür” ifadelerine yer verdi.

“HER SONDAJ KUYUSUNUN YANINA ATIK HAVUZLARI AÇILIYOR”

Yapılan sondajların milyonlarca yılda oluşmuş tatlı su akiferlerini (yer altı su hazneleri ve yer altı akarsularını) delmek suretiyle, içilemeyen zehirli su akiferleri ve sondaj esnasında kullanılan kimyasalları madeni yağlar ile temas ettirerek sağlıklı su kaynaklarını kullanılmaz hale getirdiğine vurgu yapılan şikayet dilekçesinde, “Bu husus tarafınızdan görüşüne başvurulacak jeolog ve jeofizik mühendisi bilirkişilerce şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanacaktır. Her sondaj kuyusunun yanına açılan atık havuzları da diğer bir büyük tehlikeyi beraberinde getirmektedir.

Tarım ve hayvancılıkla geçinen yöre halkının tüm temiz ve sağlıklı su kaynaklarının üstünde yapılmaya devam eden bu maden arama sondajları açıkça kamu sağlığını, bölgede su ihtiyacı olan tüm canlıların sağlığını tehdit etmektedir. Ayvacık ile Bayramiç-Ezine ve bağlı köy ve beldeler tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Ulaşılabilir- temiz ve sağlıklı tatlı su kaynakları da tarım ve hayvancılık ve tüm canlı yaşamı için hayati önem taşımaktadır.

Tüm köyler hâlihazırda içme ve kullanma suyu konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorken, var olan su kaynaklarımızın maden arama çalışmaları sebebiyle bozulması, bu suların sondaj esnasında kullanılması konuya ilişkin tüm mer'i mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Bu çalışmalar, tarafınızca belirlenecek uzmanlar tarafından bahsi geçen koşullar ve etkiler çerçevesinde, bilimsel veriler ortaya konularak yasalarla uygunluğu bakımından denetlenmelidir” denildi.

“SU KAYNAKLARINI KİRLETİYORLAR”

Savcılığa verilen şikayet dilekçesinin devamında ise şu ifadelere yer verildi; “Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz ve bölgemizde de iklim krizi sebebiyle ciddi bir kuraklık yaşanmaktadır. Tüm baraj ve göletler boşalmış, tarımsal üretim için yeterli miktarda su kalmamıştır. Bölgedeki köylerin ve kasabaların biricik su kaynağı Kazdağı'dır, evlerimizde akan çeşmelerin su kaynakları sondaj yapılan bölgededir.

Yapılan bu çalışmalar ve akabinde gerçekleştirilmesi planlanan projeler, uluslararası anlaşmalarla da güvence altına alınan biyoçeşitliliği, yaban hayatı ve Kazdağları yöresindeki dağ-orman ekosisteminin dengesini, bu dengenin en önemli unsuru olan su kaynaklarının kirletilmesi yoluyla tehlikeye atmaktadır. Bu sondajları yapan firma ve yapımına izin veren ilgili kurum ve kuruluşlar, imzaları atan yetkililer yukarda saydığımız nedenlerden dolayı çevre ve insan sağlığına karşı kasten ve bilerek suç işlemektedirler.

Bölgenin tatlı su kaynaklarını geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip eden, çevre ve toplum sağlığını tehlikeye sokan bu sondajlar derhal durdurulmalı, bu sondajları yapan gerçek kişiler, tüzel kişilerin yetkilileri ve söz konusu sondajlara izin veren ya da göz yuman kamu görevlilerinin işlediği suçlar belirlenerek haklarında gerekli işlemler yapılmalıdır. Sondaj yapılan bölgede su kaynaklarının izinsiz kullanımı ve kaynakların kirletilmesi konusunun, tarafınızdan yapılacak soruşturma sırasında tespitiyle, tedbir kararı ile durdurulmasını talep ediyorum” denildi.

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