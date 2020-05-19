MHP’li belediyeden 15 bin aileye alışveriş kartı

MHP’li Amasya Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yerine, kentte belirli marketlerde geçerli olan 150 liralık alışveriş kartı dağıtmaya başladı. Muhtarlar aracılığıyla 37 mahallede dağıtılan kartlarla vatandaşların kendi istedikleri şeyleri alabilecekleri belirtildi.

CORONA MAĞDURLARI UNUTULMADI

Amasya Belediyesi tarafından hazırlanan 150 liralık sosyal destek kartların dağıtımda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra, corona virüsü nedeniyle iş yerlerini açamayan esnafa, işinden çıkarılan vatandaşlara kart verildi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, sosyal destek kartının büyük marketlerde değil sadece belirlenen yerel marketlerde geçerli olduğunu söyledi.

BELEDİYE SADECE DAĞITIMDA VAR

Belediye Başkanı Sarı, belediye tarafından tespit edilen isim listesine göre hareket ettiklerini ifade ederek şunları söyledi:

* 37 mahalle muhtarımız ve 34 kişiden oluşan belediye ekibimizle sosyal destek kartlarımızı dağıtmaya başladık. Kartlarımızın arkasında vatandaşlarımızın alışveriş yapacağı marketlerin isimleri yer alıyor.

* Bunlar yerel marketlerimiz. Buralardan istedikleri her şeyi alabilirler. Gıda kolisi dağıtmak yerine halkımızın ihtiyaçlarına göre alış veriş yapmasını istedik.

* Bu kartlar tamamen hayırsever vatandaşlar tarafından alınmıştır. Belediyenin kasasından bir kuruş çıkmamıştır. Biz sadece dağıtımda görev yapıyoruz. Bunu yaparken de kim olduklarına veya hangi partili olduklarına bakmıyoruz.

HER GÜN 2 BİN PİDE

Başkan Sarı, yine hayırsever vatandaşların destekleriyle Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin pideyi ücretsiz dağıttıklarını dile getirdi. Sarı, “Yardım etmek isteyenlere kapımız açık. Önemli olan yardımlaşmayı yaygınlaştırmak. Bizim arzumuz budur” dedi.