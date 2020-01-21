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On Numara sonuçları belli oldu! İşte On Numara’da kazandıran numaralar…

On Numara sonuçları belli oldu. Zengin olma hayali kuranların kuponları doldurarak çekiliş sonuçlarını beklediği On Numara'da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Uşak'a çıkan büyük ikramiye 5 kişi arasında bölündü. On Numara sonucu merak konusu oldu. İşte, 20 Ocak On Numara sonuçları...

07:55 -
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On Numara sonuçları belli oldu! İşte On Numara’da kazandıran numaralar…

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te açıklandı. On Numara çekilişi her Pazartesi akşamı Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda belirleniyor. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. İşte 20 Ocak On Numara çekiliş sonuçları…

20 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR – ANKARA / ÇANKAYA – ANTALYA / MURATPAŞA – BALIKESİR / KARESİ – UŞAK / MERKEZ

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Adana Ankara Antalya Balıkesir Çankaya Çarşamba Cumartesi Milli Piyango noter on numara on numara sonuçları Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Süper Loto Uşak
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