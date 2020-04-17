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Sağlığını değil, cezayı düşündüler! Polisi gören maske taktı

Tekirdağ'ın şehir merkezinde Emniyet Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan corona virüsü genelgesi kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yolda polisi gören sürücüler ve vatandaşlar kısa sürede maske takmaya çalıştı.

17:44 -
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Sağlığını değil, cezayı düşündüler! Polisi gören maske taktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ve Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından corona virüsü salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlere uyulması amacıyla ilçe genelinde market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde, sokaklar gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim gerçekleştirdi.

HEMEN MASKE TAKTILAR

Dışarıda olan vatandaşlara maske ve eldiven kullanması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda anonslarla uyarılarda bulunan ekipler, genelge ile kapatılan işletmelere de ayrıca denetim yaptı.

Denetimlerin corona virüsü salgını boyunca devam edeceği belirtilirken, sokak ve yolda polisin denetimini gören vatanda ve sürücüler hemen kısa sürede yanındaki maskeyi takmaya çalıştığı gözlendi. İHA

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