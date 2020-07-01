Sarma tütün yasağına tütüncülerden tepki

Sigara kağıtlarına tütün doldurulup ardından poşetlenerek satılmasına yasak getirildi. Sigara kağıdına ve makarona tütün doldurup satmak 1 Temmuz itibariyle yasaklandı. Yasaklama kararına Elazığ'da bulunan tütün satıcıları ve tüketiciler tepki gösterdi.

“BAŞKA ÜLKENİN TÜTÜNÜ DEĞİL KENDİ ÜRETİĞİMİZ TÜTÜNÜ SATIYORUZ”

5 yıldır tütün satıcılığı yapan 28 yaşındaki Mahmut Çakmak: Sarma tütünün yasaklanması kararını doğru bulmuyorum çünkü biz üreticiyiz benim çiftçilik belgemde var. Adıyamanlı bir tütüncü olarak da bu yasaklamadan en fazla zararı görecek olan Adıyaman halkı olacak eğer bu tütün kalkarsa Adıyaman üreticisi aç kalır. Çocuklarını okula gönderemez, ihtiyaçlarını karşılayamaz çünkü tütün Adıyaman'ın göz nuru. Yasaklamayla beraber tütün üretimin düşmesiyle Adıyaman halkı fındık ve kayısı işlerinde çalışmak zorunda kalacak. Çıkan yasaklama sonrasında satanlar hakkında 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası verileceği belirtiliyor bundan dolayı sarma sigara satışını da bitirdik. Tabi bu durum bizi tütüncüleri etkilediği gibi vatandaşları da etkiledi. Bize gelen vatandaşlarda tütün almaya gücü yetmediği için paket alıyordu ama şimdi bu paketi de alamayacakları için şikayet ediyorlar. Eğer bu yasaklamada esnetme olmazsa dükkanı kapatmak zorunda kalırım. Çünkü tütün sabahtan bu yana tezgahta ve bu saatte kadar daha siftah yapmadım. Yarın öbürgün kira vakti gelecek ve satış yapamadığım için kirayı da ödeyemeyeceğim bu işi bırakmasam da dükkan sahibi tarafından çıkartılacağım. Biz kendi ürettiğimiz ürünümüzü satıyoruz burada başka ülkelerin tütünlerini satmıyoruz. Eğer Tütün kaldırılırsa ben hiçbir işte çalışamam tütün bizim için çok önemli bir geçim kaynağı” dedi.

“TÜTÜN YASAKLANIRSA PİYASAYA KAÇA SİGARA GİRECEK”

Elazığ'da 700 tane tütün dükkanı olduğunu ve bu yasaklamadan dolayı tütüncülerin olumsuz etkileneceğini kaydeden Veli Tolu, ”Sarma tütünün yasaklanması vatandaşı çok fazla etkiyecek çünkü corona virüsünde dolayı vatandaş bitik durumda yoksul bir kişinin alabileceği 5 liralık bir tütün vardı şimdi 15 liraya nasıl alacaklar. Tütünün kalktığını düşünsek bile piyasaya kaçak sigara girecek ve o kaçak sigaranın parasıyla benim polisime, askerime kurşun olarak geri dönecek. Çiftçinin bu emeği gözardı edilmemeli. Devlet büyüklerimiz biz tütüncülere şunu yapabilirler; kilo bazında bir vergi getirseler bizde vergimizi vererek tütünü rahat bir şekilde satabiliriz sıkıntı yaşamayız. Özellikle çiftçi kesimi bu kısıtlamadan dolayı çok mağdur olacak. Bu bir bonzai maddesi ya da uyuşturucu değil bu ürün çiftçinin ürettiği bir ürün ve Adıyaman'ın geçim kaynağı. Kaldı ki Elazığ'da şuanda 700 tane tütün dükkanı var bu yasaklamayla beraber esnaf biter. Zaten ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaf olarak zordayız bir de bu tütün elimizden alındığı zaman ben ne yapacağım geçimimi nasıl sağlayacağım? Benim tek geçim kaynağım burası eğer devlet büyüklerimiz bize kilo bazında bir vergilendirme getirirse ve biz o zaman uymazsak bize ceza uygulasınlar ben razıyım” diye konuştu.

“İŞSİZ BİR İNSAN GÜNDE 15 LİRA NASIL VERSİN?”

Tütün sigaranın normal sigaraya göre daha az zararlı olduğunu iddia eden tütün sigara içicisi Cemal Demirpençe, ”Sarma tütün daha hazır pakete göre zararsız çünkü sarma tütünde kükürt ve karbondioksit var zifiri ve nikotini düşüktür. Ancak diğer sigaralarda bilmediğimiz onlarca çeşit zehir var ve nikotinlerin sarma sigaraya göre çok daha yüksek ama kimsenin bilgisi yok. Türkiye'nin 10 milyona yakın işsizi var bu kişiler sigaraya günde 15 lira nasıl verecekler ay olarak hesaplandığında ise 900 lira oluyor. Ama sarma tütünün aylık 150 lira gideri var bu bizlere göre daha ekonomiktir” ifadelerinde bulundu.