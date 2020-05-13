Şentop’tan muhalefete yanıt: AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Alışveriş merkezleri açık, TBMM neden kapalı?” eleştirilerine yanıt verdi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a; muhalefetin alışveriş merkezlerinin açılmasını eleştirirken “TBMM kapalı ama AVM açık” argümanını hatırlattı.

Mustafa Şentop’un hayrete düştüğünü belirten Sarıkaya, TBMM Başkanı’ın sözlerini bugünkü köşesine taşıdı:

“Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi. Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım…”