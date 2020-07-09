Son dakika… İkinci havai fişek faciası sonrası olay yerinden ilk görüntüler

İçişleri Bakanlığı Sakarya’da yaşanan ikinci havai fişek faciasında üç askerin şehit olduğunu, altı kişinin de yaralandığını açıkladı.

Havai fişeklerin bulunduğu kamyonun patlama sonrası paramparça olduğu görüldü.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da “Patlama, patlayıcıların intikalleri esnasında meydana geldi” dedi.

Şehit olan askerlerden ikisinin Patlayıcı Madde İmha Timi’nden olduğu öğrenildi.

3 Temmuz günü Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 126 kişi de yaralanmıştı.