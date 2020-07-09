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Son dakika… İkinci havai fişek faciası sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Sakarya'da altı gün arayla yaşanan ikinci havai fişek faciası sonrası patlamanın yaşandığı yerden ilk görüntüler geldi. Üç askerin şehit olduğu, altı kişinin de yaralandığı faciada, havai fişeklerin bulunduğu kamyonun paramparça olduğu görüldü.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
13:02 -
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İçişleri Bakanlığı Sakarya’da yaşanan ikinci havai fişek faciasında üç askerin şehit olduğunu, altı kişinin de yaralandığını açıkladı.

(FOTO: SÖZCÜ)

Havai fişeklerin bulunduğu kamyonun patlama sonrası paramparça olduğu görüldü.

(FOTO: SHA)

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da “Patlama, patlayıcıların intikalleri esnasında meydana geldi” dedi.

(FOTO: DHA)

Şehit olan askerlerden ikisinin Patlayıcı Madde İmha Timi’nden olduğu öğrenildi.

(FOTO: SHA)

3 Temmuz günü Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında bir patlama yaşanmıştı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 126 kişi de yaralanmıştı.

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Son güncelleme: 13:27 09.07.2020
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