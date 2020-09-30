Soylu: Kadın cinayetleri yüzde 29 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Polis Akademisi Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, önceden il düzeyinde bulunan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerini ilçe düzeyine yaydıklarını ve ilave ettikleri bin 5 adet yeni büro amirliğiyle bu alanda vatandaşlarla olan teması arttırdıklarına ifade etti.

Soylu, “Bu başvuru kolaylığı sayesinde geçen yılın aynı dönemine oranla koruyucu tedbir sayısı bu yıl yüzde 49, önleyici tedbir kararı sayısı da yüzde 63 oranında arttı. Aynı şekilde KADES programı vasıtasıyla da benzer bir iletişim kurduk ve programı indiren 535 bin kişiden 42 bin 544 ihbar aldık, bunlara müdahale ettik ve olası pek çok tatsız hadiseyi engelledik. Bu ve benzeri önleyici tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu” diye konuştu.

‘TOPLAM BEKÇİ SAYIMIZ 28 BİN 773 OLACAK’

Önleyici hizmetler kapsamında da personel ve araç kapasitesine artırdıklarını vurgulayan Soylu, “Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve mahalle bekçileri konusunda olmuştur. Bugün mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak. Biz, asayiş konusunda bir uzmanlaşmanın da gerekliliğine inanıyoruz. Çarşı ve mahalle bekçiliği, sadece gece sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit bir iş değildir. Tehlikenin nereden gelebileceğini sezmek, olaylara kanunlar çerçevesinde ve etkin şekilde müdahale edebilmek, anlık ve sağlıklı kararlar verebilmek, bölgesini tanımak ve risk analizini buna göre yapmak bu işin başarısını arttıran unsurlardır. Türkiye, bu adımdan ciddi bir verim almıştır. Çok net bir göstergemiz var. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sahada görev yapmaya başladığı 2017 yılında ülkemizde günlük evden hırsızlık ortalaması 282’ydi. Bugün itibarıyla bu ortalama 148’dir. Allah nasip ederse 2021 yılının sonunda biz 100’e çekmiş olalım. Böylece Avrupa ve dünyada bu noktada tek olalım.” değerlendirmesi yaptı.

‘İSTANBUL’DA EVDEN HIRZILIK 78’DEN 33’E, ANKARA’DA 34’TEN 3’E GERİLEDİ’

Büyükşehirlere ilişkin hırsızlık olayları rakamlarını paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Büyükşehirlerimiz bazında da günlük evden hırsızlık ortalaması 2017-2020 arasında İstanbul’da 78’den 33’e, Ankara’da 34’ten 3’e, İzmir’de ise 21’den 6’ya gerilemiştir. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2020 arasında toplam 5 bin 630 hırsızlık olayına müdahale etmiş, bin 294 kayıp çocuğun bulunup ailesine teslim edilmesini sağlamış, 18 yaşın üstündeki 4 bin 165 şahsın bulunmasını ve aranma kaydı olan 88 bin 746 şahıs hakkında da işlem yapılmasını temin etmişlerdir. Bunun haricinde el bombasından uzun namlulu silaha kadar pek çok suç aletinin yakalanmasına, ciddi miktarda da uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde de yine bu arkadaşlarımız rol almışlardır.”