TBMM önünde ‘kendimi yakacağım’ eylemi

TBMM Çankaya kapsına yakın bölümünde bu sabah 09.15’te Hatay’dan geldiği öğrenilen Oktay Alkaya isimli şahıs üzerine yanıcı madde dökerek “Kendimi yakacağım” diye bağırdı. Güvenlik güçleri, eylemi gerçekleştirmek isteyen kişiyi engelledi ve gözaltına aldı. Olay sırasınrda çok sayıda ambulans da Çankaya kapı önüne geldi.

Olayı anlatan görgü tanıkları “Bir kişi Çankaya kapının Atatürk Bulvarına yakın bölümünde kendini yakacağını söyleyerek üzerine sıvı döktü. O esnada polisler üzerine atlayarak o kişiyi etkisiz hale getirdiler. Daha sonra Çankaya kapının girişindeki polis noktasına götürdüler. Çok sayıda ambulans geldi. Parasızlık nedeniyle eylem yaptığını söylüyordu” dedi.

DAHA ÖNCE DE BENZER EYLEMLER YAPMIŞ

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgiye göre, aynı kişi daha önce de farklı yerlerde benzer eylemler yapmak istemiş ancak polisler tarafından engellenmiş. Alkaya’nın bu eylemleri nedeniyle farklı zamanlarda gözaltına alındığı da bildirildi.

TBMM Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Alkaya, daha sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polislere teslim edildi. Alkaya hakkında yasadışı eylem yapmaktan işlem yapılacağı bildirildi. Alkaya, 2018 yılında da Meclis kapısı önünde benzer bir girişimde bulunmuş, CHP Milletvekili Özkan Yalım tarafından ikna edilerek engellenmişti.

CHP’Lİ VEKİL SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

TBMM Kapısında, bir vatandaşın üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunmasına, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır isyan etti. Başarır sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, vatandaşın açlık intiharlarının Meclis'in kapısına kadar dayandığını ifade ederek, “ Artık yeter, iktidarın ülkedeki işsizliğin ve ekonomik krizin farkına varması için daha kaç vatandaşımızın hayattan kopması gerekiyor” dedi. (ANKA)

