Bu elektrikli model Passat’ın yerini alacak

Alman otomotiv devi Volkswagen 2023 yılında 1 milyon adetlik elektrikli otomobil üretimi hedefini 2019 yılının sonlarına açıklamıştı. Aslında marka bu hedefi önce 2025 olarak gösterip sonrasında daha yakın bir tarihe çekmişti.

Marka elektrikli modellerini ID adı verdiği yeni model adıyla duyurdu. ID.3 günümüzdeki grubun en çok tercih edilen Golf modelinin yerini alacakken, ID.4 elektrikli bir crossover olarak ürün gamına girdi.

Bir diğer elektrikli Volkswagen modeli olan ID.Vizzion ise ülkemizde de çok sevilen ve çok tercih edilen Volkswagen modeli Passat’ın yerine gelecek.

ID.3 ve ID.Vizzion’ın ürün gamına katılmaları ve satışa sunulmalarıyla birlikte Golf ve Passat modellerinin üretimi sonlanır mı bilinmez ama grubun Golf’ten vazgeçmeyeceğini belirten açıklamalar yapılmıştı.

ID.Vizzion markadan verilen bilgilere göre 700 km menzile sahip olacak. Otomobil bunun yanında 10 dakikalık şarj ile 230 km menzili kullanıcısına sunacak. Volkswagen bu otomobilde bu menzile ulaşmak için 84 kWh’lik pil kullanmayı hedefliyor.

ID.Vizzion’ın tasarımı ise geleneksel otomobillere göre oldukça farklı. Konsept olarak tasarlanan modelleri andıran bir tasarım diline sahip olan otomobil maksimum aerodinamik verimlilik için tasarlanmış durumda. Ayrıca ID ailesi modellerine bakarsanız bugüne kadar ortaya çıkan modellerin çoğu aynı tasarım çizgisine sahip.

ID.Vizzion modelinin konsept versiyon olarak ilk tanıtımında tüm dikkatler direksiyonu olmayan bir kokpitin üzerindeydi. Volkswagen markası bu modelin otonom sürüş teknolojisine de sahip olacağını bu şekilde öne çıkartmışlardı. Ancak 2023 yılında seri olarak üretilmesi planlanan model direksiyonlu mu gelir direksiyonsuz mu zaman gösterecek.

ID.Vizzion sunduğu menzili, gelecekten fırlamış olan tasarımı ve Passat’ın yerini alacak olmasıyla adından oldukça söz ettireceğe benziyor.