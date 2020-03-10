Bu lastik 5G bağlantılı olacak!

Yeni nesil Cinturato P7 güvenlik ve verimlilik temel öncelikleriyle öne çıkıyor. Pirelli mühendisleri, araştırma ve geliştirme programı sonucunda geleneksel lastiklerle ilişkili olarak ödün verilen çeşitli konuları çözen, ıslak zeminde düşük dönme direnciyle performans gibi çelişkili görünen ihtiyaçları birleştiren yüksek teknolojili bir ürün geliştirmişler. Yeni Cinturato P7'ye doğrudan yansıtılan bu teknoloji, hem sürücülere hem de otomobil üreticilerine avantajlar sunuyor.

Bu yeni lastik, önceki versiyonun kuru zemin performansını sürdürürken ıslak zeminde yol tutuşu ve suda kızaklama direnci söz konusu olduğunda sürüş deneyimini geliştiriyor. Özellikle ıslak zeminde frenleme, 100 km/s hızda durmak için gereken mesafeyi dört metreye kadar kısaltıyor!

Pirelli tarafından geliştirilen inovasyonlar, akustik konforu (yol gürültüsünün azaltılması sayesinde) ve sürüş keyfini artırıp geliştirirken, yeni lastik yollardaki engebeleri daha fazla emebiliyor. Toplam lastik ömrünün yüzde 6 artması da dikkat çeken detaylar arasında. Dönme direncinin yüzde 12 azaltılarak bir alt sınıfa inmesi, yakıt tüketiminin yüzde 4 iyileştirilmesi (WLTP döngüsünde) ve CO2 emisyonlarının azalması da yeni Cinturato P7’nin verimliliğini gözler önüne seriyor.

Pirelli'nin ‘Run Flat' ve ‘Seal Inside' gibi diğer özelliklerinden de yararlanabilen yeni Cinturato P7, lastik patlasa bile sürücülerin yola devam edebilmesini sağlıyor. Cinturato P7'nin, elektrikli veya şarj edilebilir hibrit otomobiller için özel olarak üretilen Pirelli lastiklerini tanımlayan bir Elect versiyonu da sunulacak.

CINTURATO 5G’YE HAZIR!

Yeni Cinturato P7, Pirelli'nin Cyber araştırma programının kapsamında da yer alacak. Pirelli, bir süre önce bir lastiği 5G ağına bağlayan ilk şirket oldu. Bu teknoloji, çok yakın geleceğin akıllı şehirlerinde kullanılmak üzere geliştirilmeye devam ediyor.

Akıllı lastikler aracılığıyla toplanan bilgileri 5G ağı üzerinden paylaşan ilk şirket olan küresel Pirelli; bu yeni lastik teknolojisi, lastiklerin bir otomobilin yolla doğrudan temas eden tek parçası olması gerçeğinden yararlanıp suda kızaklama gibi olası tehlikeli durumlarda uyarı verebiliyor.

5G telekomünikasyon altyapısı yakın gelecekte lastikler tarafından algılanan tüm bilgileri toplayabilecek ve öngörülen durumlar ortaya çıktıkça diğer araçlara bilgi vererek yol güvenliğini doğrudan iyileştirebilecek. Bunların tümü lastiğin, ulaşım ekosisteminin bütünü için fayda yaratmasını, geleceğin ulaşımına ve otonom sürüş sistemlerine aktif olarak katkıda bulunmasını sağlayacak.