Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır?

SSK, Bağ-Kur ya da emekli sandığından emekli olmuş, emekli olmasına çok az bir süre kalmış vatandaşlar son dönemlerde oldukça sık bir şekilde internette emekli maaşı ile ilgili aramalar yapıyor. Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı en kolay nasıl öğrenebilirim? Benzer sorular eşliğinde emekli maaşlarıyla ilgili merak ettiklerini sorunlar için hazırladığımız haberde tüm detayları öğrenebilecekler. İşte emekli maaşı sorgulaması için gerekli adımları gerçekleştirebilirler.

EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU? EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı sorgulamanın en kolay ve çabuk yolu e-devlet Kapısı’dır. E-devlet üzerinden rahatlıkla yapabileceğiniz emekli maaşı sorgulaması için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir. Sorgulama öncesi öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun (SGK) hangi ayağından sigortalı olduğunu bilmeniz gerekmektedir. 4A,4B ve 4C için sorgulamalar farklı linkler üzerinden yapılmaktadır. İşte o linkler ve sorgulama adımları.

4A (SSK) SORGULAMASI

– Öncelikle e-devlet üzerinden bu linke tıklayın.

– Ardından daha önce kimlik doğrulaması yapmadıysanız, kimlik doğrulaması için başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

– Bu sayfada kimlik doğrulaması yapabilmeniz için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra yenide otomatik olarak emekli maaşı sorulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

– Primleriniz 4A yani SSK üzerinden ödeniyorsa bu sayfada emekli maaşınızı sorgulayabilirsiniz.

4B (BAĞ-KUR) SORGULAMASI

– 4B için sorgulama yapabilmek için bu linke tıklayın.

– Bundan sonraki adımlar daha önce 4A sistemi için verdiklerimiz ile anı. Bu nedenle yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) SORGULAMASI

– 4C için sorgulama yapabilmek için bu linke tıklayın.

– Linki tıkladıktan sonraki adımlar 4A sistemi için anlattığımız adımların aynısı olduğundan yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Anlattığımız adımları takip ederek emekli olduğunuz sistemdeki aylık bilgisi sorgulamasını yaptığınız takdirde emekli maaşınız ile ilgili her detayı öğrenebilirsiniz.

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