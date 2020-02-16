Bir temiz adam bulduk…

Çocuklar kardan adam yaptılar…

Başında silindir şapka yerine tava var, burnu havuç, gözlerine kömür koymuşlar…

İnsanın selam veresi geliyor:

“Beyefendi afiyettesiniz inşallah…”

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Çocuklar kardan adam yaptılar…

Şehir beyaz…

Geçen sene kar yağdığından bu yana ilk kez bu şehri böyle temiz, böyle lekesiz, böyle ak, böyle bembeyaz görüyorum…

Kar 17 yılın zevksizliklerini örttü…

Sisten rant hırsızlarının aynalı çirkin gökdelenleri gözükmüyor…

Kayboldu kaçak yapılar…

Demir, beton, çirkinliğin şantiyeleri, artık beyazın altındalar…

Bakabildiğiniz kadar bakın…

Bir tek beyaz var…

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Bakanlıklar Semti'nde o büyük binalar…

Onlar dahi bembeyazlar…

İçlerinde kirli işlerin çevrildiği, şu anda üşümekte olan uzaklardaki yoksul çocukların, hasta insanların, kimsesizlerin, muhtaçların insan gibi yaşama haklarının çalındığı kirli yapılar…

Tümü beyaz…

Sanki onca hırsızlığı, soygunu, vurgunu, pis işi ben yaptım…

Şimdi ne en ufak bir kir var…

Ne en ufak bir leke…

Sağ ol kar…

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Çocuklar kardan adam yaptılar…

O hale geldi ki memleket, senede bir kez olsun, ama bir kez olsun kirsiz-lekesiz bir adam görmeye hasret…

Kısacası senede bir kez olsun ak-pak bir adamımız oluyor bereket…

Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemeyen, çalmayan, çırpmayan…

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Doğrusunu isterseniz; çok zaman var ki böyle temiz adam görmedik… Gözlerimiz çoktandır böyle temiz adama hasret…

İnsan diyor ki git tebrik et…

“Beyefendi hürmetler…”

Kirli adamlar bir milletin dünyasını kararttılar… İşte çocuklar kendi temiz adamlarını yapıyorlar…

İşte orada duruyor…

Ne lekesi var…

Ne kiri var…

Çocuklar kardan adam yaptılar…