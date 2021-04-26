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AB’den corona kararı: Aşı olan gelebilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, New York Times'a konuştu ve AB'nin yeni kararlar almayı gündeme getirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:46, 26/04/2021
HaberlerDünya
AB’den corona kararı: Aşı olan gelebilir

Bir süre önce Türkiye’ye gelerek Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından üçlü koltuğa oturtulmaya zorlanan Ursula von der Leyen’den yeni açıklamalar geldi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan von der Leyen Avrupa Birliği ülkelerinin aşı olmuş ABD vatandaşlarına kapılarını açmaya hazırlandığını söyledi.

ABD’de hızlı bir şekilde aşı sürecinin ilerlemesinin bu kararda önemli bir payı olduğunu söyleyen von der Leyen taraflar arasında görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

ÜÇ AŞIYA ONAY VERDİ

Brüksel’de gazeteye konuşan von der Leyen, “Amerikalılar gördüğüm kadarıyla Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı aşıları kullanıyor. Bu durumda Amerikalıların AB ülkelerine girmelerine ve serbestçe dolaşım haklarına sahip olmalarında bir sorun görmüyorum” dedi.

von der Leyen, “AB’ye üye bütün 27 ülke de koşulsuz olarak EMA’nın onayladığı aşıları olanları kabul etmeye hazır. AB’nin ilaç regülasyonunu düzenleyen EMA, Moderna, Pfizer/BioNTech ve Johnson & Johnson aşılarına onay verdi” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:07:42,