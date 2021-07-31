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AB’den Türkiye’ye destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yangın felaketiyle mücadele eden Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledi.

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AB’den Türkiye’ye destek mesajı

Türkiye birkaç ilde süren orman yangınları ile mücadeleyi sürdürürken, dünyadan Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangınları nedeniyle mesaj yayınladı.

Borrell sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya ve çevresindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili görüştüğünü söyledi.

AB’nin yangın felaketiyle ilgili Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirten Borrell, “Bu, iklim değişikliği risklerine maruz kalındığını gösterir. Türkiye'ye destek sağlamaya hazırız dedi.

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